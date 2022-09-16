Eşimle izledik ağladık

Galatasaray ve Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden Fatih Terim'in belgeseli dün Netflix'te yayımlanırken, tecrübeli teknik adam Netflix'e verdiği röportajda merak edilenleri yanıtladı. Türkçe ve İngilizce olarak yer alan röportajda, Terim ilk iki bölümü izlerken gözyaşlarını tutamadığını açıkladı.

NETFLIX KISA SÜREDE ÇÖKTÜ

Terim, "Eşim Fulya ile izledik ve gözyaşlarımızı tutamadığımız anlar oldu. İnsan o an kendine yabancılaşıyor. Yani izlediğin kendi hayatın ama görüntüler, müzik, konuşmalar... Bir süre sonra son iki bölümü izledik. Bu sefer kızlarım da gözleri doldu" ifadelerini kullandı. "Tüm hayatımı 4 bölüme sığdırmak zordu" diyen Terim şöyle devam etti: "Zaten sığmadı. Dört bölüm de hem bana hem hayata dair çok şey anlatıyor." Öte yandan belgesel çıktığı ilk günden büyük ilgi görürken, Netflix kısa süreliğini çöktü.