Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan mücadelede bordo-mavililer 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Gaziantep FK, 2. dakikada Alexandru Maxim ve 9. dakikada Lazar Markovic'in golleriyle bir anda skoru 2-0 yaptı. Trabzonspor ise bu golleri 14. dakikada Trezeguet ve 42. dakikada Anastasios Bakasetas'ın golleriyle yanıt verdi. Karşılaşma uzun süre 2-2 devam ederken Trabzonspor'da Marc Bartra 90+8. dakikada sahneye çıktı ve maçın skorunu Trabzonspor lehine 3-2 olarak belirledi.





Bu sonucun ardından Trabzonspor 13 puana yükseldi., Gaziantep FK 11 puanda kaldı.



Ligde milli aradan sonra Trabzonspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Kasımpaşa ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek..