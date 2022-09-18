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Haberler Spor Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-2 bordo-mavililerin galibiyetiyle sona erdi. Bordo-mavililerin gollerini Trezeguet ve Bakasetas penaltıdan kaydetti. Konuk ekibini golleri ise Maxim ve Markovic'ten geldi.

18.09.2022, 19:12

Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK MAÇ SONUCU-ÖZET

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan mücadelede bordo-mavililer 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Gaziantep FK, 2. dakikada Alexandru Maxim ve 9. dakikada Lazar Markovic'in golleriyle bir anda skoru 2-0 yaptı. Trabzonspor ise bu golleri 14. dakikada Trezeguet ve 42. dakikada Anastasios Bakasetas'ın golleriyle yanıt verdi. Karşılaşma uzun süre 2-2 devam ederken Trabzonspor'da Marc Bartra 90+8. dakikada sahneye çıktı ve maçın skorunu Trabzonspor lehine 3-2 olarak belirledi.



Bu sonucun ardından Trabzonspor 13 puana yükseldi., Gaziantep FK 11 puanda kaldı.

Ligde milli aradan sonra Trabzonspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Kasımpaşa ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek..

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