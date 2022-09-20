Soma’da bayram

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk galibiyetine 5. haftada evinde Esenler Erok önünde uzatmalarda bulduğu golle 2-1'lik skorla uzanan Somaspor'da moraller yerine geldi. Ligin ilk 4 haftasında Sivas Belediye'yle 1-1, Amed Sportif ile 0-0 berabere kalan, Batman Petrolspor'a 1-0, Çorum FK'ya 2-0 kaybeden Siyah İnciler, bu sezonki ilk 3 puanını almanın mutluluğunu yaşadı. 62. dakikada Berkay Ekici'nin yerine oyuna giren Emrecan Bulut'un 90+5. dakikada attığı golle bayram yapan siyah-beyazlılar derin nefes aldı.

BASATEMUR UMUTLU

Teknik patron Burhanettin Basetemur, nihayet kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Basatemur, "İyi bir takıma karşı çok zor bir maç oynadık. Maç boyunca iyi mücadele ettik ve sahada doğru durduk. Uzatmada bulduğumuz golle de galip geldik. Aslında daha önce de maçı bitirebilirdik. Özellikle son bölümlerde fazla sayıda fırsat yakaladık. Ama ihtiyacımız olan üç puandı ve çok şükür bunu aldık. Oyuncularım, gösterdikleri mücadele ve doğru oyundan dolayı kutluyorum" dedi.

■ SERVET SARUN