Fener atakta

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Sarı-lacivertlilerin scoutları genç yetenek avına çıkarken, yetkililer cuma günü oynanacak İran-Uruguay maçını izleyecek. Bu karşılaşmada yetkililerin gözü Uruguay milli oyuncuları Facundo Pellistri, Martin Satriano ve Manuel Ugarte'nin üzerinde olacak. Kanarya'nın yabancı kontenjanının dolu olmasından dolayı 21 yaş altı oyunculara yöneldiği ve bu kapsamda bu 3 ismi izleyeceği belirtildi. Sporting'te oynayan Ugarte ön libero bölgesinde oynuyor ve piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. Sağ kanat bölgesinde oynayan ve piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Pellistri ise İngiliz devi Manchester United'da top koşturuyor.



3 İSİM DE SIKI TAKİPTE

BU sezon Empoli'de kiralık oynayan ve bonservisi Inter'de olan Satriano ise santrfor mevkiinde görev alıyor. Satriano'nun piyasa değeri ise 7 milyon Euro. Scout ekiplerinin bu 3 ismi mercek altına aldığı ve Ocak ayında ya da gelecek sezon yaz transfer döneminde harekete geçileceği öğrenildi.

MİGUEL CRESPO DEĞERİNİ KATLADI

MIGUEL Crespo, F.Bahçe'ye transfer olduktan sonra değerini 13.3 kat artırdı. Portekizli oyuncu piyasa değerini 600 bin Euro'dan 8 milyon Euro'ya çıkardı. Crespo son dönemdeki formuyla Arao ile müthiş bir ikili oluşturdu. Çaykur Rize ile 22 Nisan'da oynanan maçta ayak tarak kemiği kırılınca sezonu kapatmak zorunda kalan Portekizli yıldız yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakarak formayı yeniden aldı. Portekizli futbolcu formayı kaptığı gibi oynadığı her maçın da yıldızı oldu, Portekiz Milli Takımı'na göz kırptı. Taraftarlar da Crespo'yu ayakta alkışlıyor.