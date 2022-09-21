Messi penaltısız en golcü oyuncu

PSG'DE forma giyen Lionel Messi, bu sezona bomba gibi bir başlangıç yaptı. Neredeyse her maç gol ve asist yapan yıldız oyuncu adını tarihe yazdırdı. Ronaldo ile hemen hemen her istatistikte rakip olan Arjantinli yıldız, futbol tarihinin penaltısız en fazla gol atan ismi oldu. PSG ile sezona bomba gibi bir giriş yapan Messi, takımıyla çıktığı 11 maçta 6 gol, 8 asist üreterek 14 gole direkt katkı sağladı. Geçen hafta PSG'nin kazandığı 3 puanda tek golü atan Messi, bu golle birlikte Ronaldo'yu geride bıraktı ve rekorun sahibi oldu. 35 yaşındaki Messi, 672 golle Cristiano Ronaldo'yu (671) geçti. Manchester United'da mutsuz durumda olan ve bu sezon yalnızca 1 gol atabilen Ronaldo, zirvede olduğu bir rekoru daha Arjantinli Messi'ye kaptırdı.

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