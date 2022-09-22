Aslan’ın gözü onlarda

GALATASARAY, genç yetenekleri kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. İskandinav ülkelerini izlemeye alan Galatasaray, bugün oynanacak Hırvatistan- Danimarka U-21 maçını izleyecek. Yetkililerin Danimarkalı sağ kanat Isaksen ile uzun süredir izlenen Hajduk Split'in Hırvat genç yeteneği Stipe Biuk'i gözlem altına alacakları öğrenildi.

KANATLARDA OYNUYORLAR

DEĞERİ 4.5 milyon Euro olan Isaksen, her iki ayağını kullanabiliyor. Değeri 4.5 milyon Euro olan 19 yaşındaki Biuk ise sol kanatta forma giyiyor. Aslan, genç yetenek için geçtiğimiz yıllarda da temaslarda bulunmuş ancak bir sonuç alamamıştı. Bu iki oyuncu dışında scoutların iki takımın pek çok oyuncusu hakkında istatistik toplayacağı da belirtildi

60 BİN İÇERİK!

Galatasaray'ın yaptığı flaş transferler dünya basınında gündem oldu, yurt dışında yaklaşık 60 bin içerik üretildi. Transferin son gününde Icardi, Mata, Yusuf Demir, Rashica ve Ross'u kadrosuna katan "Cimbom" yurt dışında da dikkatleri üzerine çekti. 1-13 Eylül tarihlerinde Galatasaray'ın transferlerine yönelik yurt dışı kaynaklı; yazılı, görsel ve dijital medyada 57 bin 598 içerik paylaşımı yapıldı. Transferler arasında en çok ses getiren ise Mauro Icardi oldu. Dünyaca ünlü Arjantinli yıldız hakkında üretilen içerikler, Galatasaray'ın transferleri arasında yüzde 30'luk dilimde yer aldı.

YUSUF DEMİR ÇİFTE VATANDAŞ

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, gündeme Başkadair önemli açıklamalarda bulundu. Yusuf Demir tartışmalarına değinen Özbek, genç futbolcunun annesinden dolayı çifte vatandaşlık hakkı olduğunu söyledi ve "Onu Türk futboluna, Türk Milli Takımı'na kazandırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Özbek, dırmak gele- "Yusuf Türk bir futbolcudur. Biz Yusuf'u Türk olarak oynatalım demiyoruz. Kendi değerlerimize sahip çıkalım demek istedik. Milli Takım'da oynaması için ne gerekiyorsa onu yapalım, Türk statüsünde oynaması için ne gerekiyorsa onu yapalım. Türk olmayan, Türkçe konuşamayan oyuncular yerli statüsünde oynayabiliyor. Başka milli takımlarda oynamış sonra buraya gelmiş oyuncular yerli statüsünde oynuyor. Yusuf bizim öz evladımız. Ona gereken değeri vereceğiz" ifadelerini kullandı.