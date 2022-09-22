Weghorst trafiği

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Wout Weghorst, siyahbeyazlı takımdaki üstün performansının ardından Hollanda Milli Takımı'ndan davet alırken Kara-Kartal'ın yıldız golcüyle ilgili planı ortaya çıktı. Burnley'den 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan 30 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisini almak isteyen Beşiktaş, bu tutarı 4 taksitte ödeyebilecek. Siyah-beyazlılar yine de bu konuda aceleci davranmayacak. Hollandalı oyuncunun bonservisiyle ilgili durum İngiltere Championship ekibi Burnley'e bağlı. Wout Weghorst'un Beşiktaş'la sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu var.

5 MİLYONA DÜŞER

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'ya göre İngiltere temsilcisi Burnley, Premier Lig'e çıkamazsa bu rakam 5 milyon Euro'ya kadar düşer. Bu yüzden Hollandalı golcünün bonservisi için acele edilmeyecek

MBABU 'BEŞİKTAŞ' DEDİ

İSVİÇRE Milli Takımı kampında taraftarlara imza dağıtan Premier Lig ekibi Fulham'ın sağ beki Kevin Mbabu, gönlündeki Türk futbol kulübünü belli etmekten çekinmedi. Kevin Mbabu, tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. Antrenmanı izlemeye gelen taraftarlara imza dağıtan 27 yaşındaki futbolcu, bu esnada Türk taraftarın kendisine yönelttiği 'Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?' sorusuna gülümseyip 'Beşiktaş' yanıtını verdi, siyahbeyazlı taraftarların gönlüne girdi.