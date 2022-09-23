Arkas spor kötü başladı

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu ilk maçında Arkas Spor, Bitlis ekibi Türkiye Şehit Aileleri Derneği'ne (TÜRŞAD) 3-2 mağlup oldu. Mücadeleye iyi başlayan İzmir temsilcisi, ilk seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan TÜRŞAD, 25-18'lik skorla durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü set nefesleri keserken Bitlis ekibi 26-24 ile maçta 2-1 öne geçmeyi bildi. 4. sette oyuna ağırlığını koyan mavi-beyazlılar, 25-19 ile maça tekrardan denge getirdi: 2-2. Tie-break setinde Arkas Spor, seti 15-11 maçı da 3-2 kaybetti. İzmir ekibi, 2. maçında bugün saat 17.00'de Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak.

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