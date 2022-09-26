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Haberler Spor Batshuayi pişmanlığı

Batshuayi pişmanlığı

26.9.2022

Batshuayi pişmanlığı
Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, kendisini transfer edemeyen Nottingham Forest kurmaylarını pişman etti. İngiliz basını, Michy Batshuayi de dahil olmak üzere Premier Lig'in yeni ekibi Nottingham Forest'in bu sezon bitiremediği transferlerin analizini yaptı. Alex Moreno, Maxwell Cornet, Japhet Tanganga ve Michy Batshuayi'nin olduğu listede, Fenerbahçe'nin golcüsü ile ilgili, Chelsea ile yaşanan evrak sorunu nedeniyle transferin gerçekleşmediği yazılırken, Belçikalı yıldızın gösterdiği performansın ardından yetkililerin pişman olduğu belirtildi.

TOPLAM 4 GOL, 3 ASİST
28 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı futbolcu F.Bahçe'de 3 maçta 1 gol atarken, Uluslar Ligi'nde ise Belçika Milli Takımı ile 5 karşılaşmada 3 gol, 3 asiste ulaşarak büyük çıkış yakaladı. Chelsea patentli futbolcu geçen sezon da Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.
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