Milli hüsran

Uluslalar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımımız, formalite maçında FIFA sıralamasında 125. sırada bulunan Faroe Adalarına mağlup olarak büyük şok yaşadı: 2-1. 29. dakikada Zeki'nin pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı şutta top kaleci Gestsson'da kaldı. 38'de Olsen'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı. 44'te ceza yayı ön bölümde kazanılan serbest vuruşu kullanan Bjartlio'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 51'de Vatnhamar, Eren'den topu kurtardı, altı pas önüne yaptığı ortayı Davidsen kontrol etti. Davidsen'in uygun pozisyonda şutunda, Ozan'a da çarpan top ağlara gitti: 1-0.



SERDAR'IN GOLÜ YETMEDİ

59'da savunma arkasına atılan topa hareketlenen Edmundsson ceza sahasında topla buluşur buluşmaz sol çaprazdan şutunu attı ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0. 89'da milli takım farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına gelen yüksek topa Serdar Dursun kafayı vurdu, arka direkte topu önünde bulan Serdar Gürler'in meşin yuvarlak yere inmeden gelişine ayak içiyle şutunda top ağlara gitti: 2-1. Maç 2-1 sona erdi ve daha önce gruptan çıkmayı garantileyen milli takım, son maçında mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımımız, bu sonuçla grubundaki ilk yenilgisini aldı. C Ligi 1. Grup'ta 6 maç oynayan milliler, önceki maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. İlk 4 maçında 12 puan toplayıp gol yemeden 14 gol atan ay-yıldızlılar, son iki maçta kalesinde 5 gol gördü ve 1 puan alabildi.





DESTEK VARDI

A Milli Futbol Takımımızı, Faroe Adaları karşısında az sayıda taraftar destekledi. Soğuk havaya rağmen tribündeki yerlerini alan taraftarlar, millilere büyük destek verdi. Taraftarlar karşılaşma sonrası büyük şok yaşadı. Taraftarlar sonuca rağmen millileri tribünlere çağırarak alkışladı. Ev sahibi Faroe Adalarına da tribünde büyük destek vardı. Özellikle kale arkasında bando eşliğinde tribün şovları yapıldı.

'NAKAVT OLDUK'

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maçın ardından konuştu. Maçı değerlendiren Kuntz, "Eleştirileri haklı buluyorum. Gördüğümüz, bizim kadar güçlü olmayan ama sahada daha çok isteyen, koşan bir takım vardı karşımızda. Geçen maç yumruk yedik demiştik ama bu sefer nakavt olduk. Ayağa kalkacağız, pes etmeyeceğiz. Şu anda bir teknik direktör değişikliğinden söz etmek kolay. Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Türk Milli Takımı'nın şu andaki gerçek durumu bu. Bir hoca değiştirerek, şu anki realitenin hemen değişmesini beklemek de pek gerçekçi değil" dedi.