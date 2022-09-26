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Son karar Dağ

Uzun süredir birçok teknik adamla görüşen Göz-Göz, son olarak Başakşehir’de Okan Buruk’un yardımcılığını yapan Ekrem Dağ’a teklif götürdü. Prensipte el sıkışılırken imzalar hafta içi atılacak.

26.9.2022

Son karar Dağ
Spor Toto 1. Lig'de uzun süredir teknik direktör sorununu çözemeyen Göztepe'de yönetim sürpriz bir hamle yaptı. Son olarak Adanaspor'dan ayrılan Mustafa Kaplan'a teklif götüren Göz-Göz yönetimi tecrübeli hoca ile anlaşma sağlayamazken genç çalıştırıcı Ekrem Dağ'da karar kıldı. Başakşehir kulübünde uzun süre önce Aykut Kocaman, ardından da Okan Buruk'un yardımcılıklarını yapan 41 yaşındaki Ekrem Dağ ile görüşme sağlayan sarı-kırmızılı kurmaylar, genç teknik adam ile büyük oranda anlaşma sağladı.

ANLAŞMA SEZON SONUNA KADAR
Teknik direktörlük kariyerine başlamak isteyen ve Göz-Göz'ün iyi bir tercih olacağını düşünen Dağ ile 1-2 gün içinde herhangi bir aksilik çıkmaması halinde imza atılması bekleniyor. Uzun süre Başakşehir'de yardımcı antrenör olarak çalışan Dağ'ın Avusturya ekibi Fladnitz'de de bir süre teknik direktörlük deneyimi oldu. Yönetimin, Ekrem Dağ'ın Pro Lisans sorununu ise başka bir yardımcı antrenörle çözeceği öğrenildi. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Ekrem Dağ'ın kulüpten 500 bin lira alacağı öğrenildi.

■ BURAK HAKERLER

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