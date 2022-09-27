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Haberler Spor Hüseyin Eroğlu Samsunspor’da

Hüseyin Eroğlu Samsunspor’da

27.9.2022

Hüseyin Eroğlu Samsunspor’da

10 sene Altınordu'da teknik direktörlük yaptıktan sonra takımdan ayrılan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yeni takımı belli oldu. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Eroğlu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz hafta Hüseyin Eroğlu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Başkan Yıldırım, tecrübeli teknik adam için "Hüseyin Eroğlu, iyi bir hoca ama Samsunspor'un hocası değil. Kötü birisi demiyorum. Ben risk alamam. Belki yarın hoca bulamam, takımın başına getiririm" demişti.

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