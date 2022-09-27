Siftahları yok!

Türkiye'de profesyonel liglerde mücedele eden 130 futbol kulübünden 31'i henüz yeni sezonda galibiyetle tanışamadı. Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, Sivasspor, Ümraniyespor ve Hatayspor 3 puanı bir arada göremedi. Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon mucizeyi başaran Altaş Denizlispor, bu sene geride kalan 6 haftada umduğunu bulamadı dibe demir attı. İzmir temsilcisi Altınordu da 5 maçta isteği sonuçlara alamadı, küme düşme potasına çakılıp kaldı.

AKHİSARSPOR MAZİYİ ARIYOR

2. Lig Beyaz Grup'ta Eşin Group Nazilli Belediyespor, Kırmızı Grup'ta Uşakspor henüz 3 puan sevinci yaşayamadı. 3. Lig 3. Grup'ta sezona yeni yapılanmayla başlayan Bergama FK ve tarihinde ilk kez profesyonel liglerde mücadele eden Efeler 09 FK, bir dönem Süper Lig'de boy gösteren Akhisarspor galibiyetle tanışamadı. Türkiye Kupası ve Süper Kupa fatihi Akigolar, 14 sezon sonra gerilediği 3. Lig'de ilk 4 haftada büyük hayal kırıklığı yaşattı.

■ ÜMİT YÖNEY