Karşıyaka’nın rakibi Şanlıurfa

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk 4 hafta sonunda 7 puanla Play-Off hattında yerini alan Karşıyaka, bugün Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 17.30'da Doğu Yılmaz tarafından çalınacak. Mücadele A Spor'dan canlı yayımlanacak. Kupada ilk turda Bergama FK'yı yine deplasmanda 2-1 yenerek eleyen Karşıyaka, her galibiyette adını üst tura yazdıracak.

EGELİLER ZOR VİRAJDA TERLİYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Ege ekipleri de zorlu maçlara çıkacak. 2. Eleme Turu'nda saat 15.00'te başlayacak olan maçlarda Kuşadasıspor-Bulvarspor, Uşakspor-Malatya Arguvan Spor, Nazilli Belediye-Şile Yıldızspor ile karşı karşıya gelecek. Maçlar tek maç eleme sistemine göre oynanacak