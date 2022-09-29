Harikasınız Sultanlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore'nin ardından Dominik Cumhuriyeti'ni de dize getirdi. Filenin Sultanları final setine giden maçta rakibini 3-2 mağlup ederek gruptaki 2. galibiyetini aldı. Türkiye karşısında grup lideri olarak çıkan Dominik Cumhuriyeti, ilk seti alarak maça iyi bir başlangıç yaptı. Filenin Sultanları ikinci sette toparladı ve 25-21'lik sonuçla eşitliği sağladı. 3. sette de iyi voleyboluna devam eden Türkiye, seti 25-18 üstün tamamlayarak geri dönüş yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı skoru 2-1'e getirdi. Filenin Sultanları maçı bitirmek için çıktığı 4. sette bir türlü oyuna ortak olamadı. Kötü bir görüntü veren Türkiye, Dominik Cumhuriyeti karşısında çıkış yakalayamadı. Mücadelenin 4. seti 25-16 Dominik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuç durumu 2-2 yaparken, maçta final setine gidildi. Maçın final seti, Filenin Sultanları ile Dominik Cumhuriyeti arasında büyük mücadeleye sahne oldu, milliler seti 15-13 maçı da 3-2 kazandı.