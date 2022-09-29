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Milli rotamız belli oldu

Türkiye, UEFA EURO 2024 için grubundan çıkamazsa Play-Off’ta Yunanistan, Kazakistan veya Gürcistan’dan biriyle karşı karşıya gelecek

29.9.2022

Milli rotamız belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nin ardından gözler EURO 2024 Elemeleri için yapılacak kura çekimine çevrildi. A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde yer aldığı torba ve muhtemel rakipleri belli oldu. EURO 2024 Elemeleri için düzenlenecek kura çekimi, 9 Ekim Pazar günü gerçekleşecek.

Elemelerde 10 grupta toplam 53 takım mücadele edecek. Türkiye, Almanya'nın Frankfurt şehrindeki kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. A Milli Takımımız, gruptan çıkamazsa Play-Off'a yükselecek. Ay-yıldızlı ekibimizin Play-Off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu. Türkiye, Play-Off'a kaldığı takdirde Yunanistan, Kazakistan veya Gürcistan'tan biri ile oynayacak.

KUNTZ: YÜZLEŞMEYE HAZIRIM
ULUSLAR Ligi'nde Faroe Adaları'na yenilen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sosyal medyadan açıklama yaptı. Kuntz, "Eleştiriye açığım ve bu durumla yüzleşmeye hazırım. Böyle bir yenilgi içimizi acıtıyor ancak bu yaşadığımızı, daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik ve motive edici olay olarak görmeliyiz" dedi

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