Şölen başlıyor... Açılışı Erdoğan yapacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları, bugün İznik'te başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.00'da açılışını gerçekleştireceği bu dev organizasyon 2 Ekim'e kadar sürecek. Korona virüs salgını nedeniyle 2 yıl ertelenen organizasyon, İznik'te özel olarak hazırlanan alanda yapılacak.

"Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenecek oyunlarda atlı sporlarda 2, ulusal güreşlerde 8, okçulukta ise 3 branşta yarışmalar yapılacak. Oyunlara, 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan organizasyonla ilgili geçtiğimiz hafta içinde bir tanıtım toplantısı düzenlemişti.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DE OLACAK

Organizasyon, spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Dünya mutfaklarından örneklerin katılımcılarla paylaşılacağı Dünya Göçebe Oyunları'nda ayrıca göçebe evreni tanıtılacak. Organizasyon, etno dans, etno müzik, etno moda, etno pazar ve ateş başı sohbetlerle kültürlerarası etkileşim artırılacak.

EŞSİZ BİR DENEYİM

OYUNLAR için İznik'e gelecek misafirler, eşsiz bir deneyim yaşayacak. Organizasyon için yapılan sahada ziyaretçiler için de çok özel vakit geçirebilecekleri deneyim alanları inşa edildi. 5 bin kişi seyirci kapasiteli ana tribünün yanı sıra güreş ve okçuluk alanlarına özel tribünler kuruldu. İznik Gölü'nün kıyısında doğa ve tarihle iç içe alanda, yeme içme bölümleri, geleneksel el sanatlarının ziyaretçilerle buluşacağı etno pazar, ibadet alanları, ateş başı sohbetleri, at binme, sahne sanatları ve okçuluk eğitim sahaları yer alacak. Ayrıca Zara, Arslanbek Sultanbekov, Kıraç, Trio Mandili, Mustafa Ceceli ve Koliva konserleri ile müzik ziyafeti sunacak.