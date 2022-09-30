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Haberler Spor Ampute Milli Takımımız sahne alıyor

Ampute Milli Takımımız sahne alıyor

30.9.2022

Ampute Milli Takımımız sahne alıyor
TURKCELL'İN ana sponsorluğunu üstlendiği Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Kupası'nda bugün sahne alacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, turnuvanın açılış maçında bugün saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Fransa'yla karşı karşıya gelecek. Beş kıtadan 24 ülkenin mücadele edeceği 2022 Dünya Kupası'nda 80 karşılaşma oynanacak. Dünya Kupası'nın finali ise 9 Ekim Pazar günü NEF Stadyumu'nda olacak. Meksika'daki son Dünya Kupası'nda ikinci olan milliler, Türkiye'deki Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Haiti, Fransa ve Liberya'yla mücadele edecek.
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