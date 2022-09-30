Ampute Milli Takımımız sahne alıyor

TURKCELL'İN ana sponsorluğunu üstlendiği Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Kupası'nda bugün sahne alacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, turnuvanın açılış maçında bugün saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Fransa'yla karşı karşıya gelecek. Beş kıtadan 24 ülkenin mücadele edeceği 2022 Dünya Kupası'nda 80 karşılaşma oynanacak. Dünya Kupası'nın finali ise 9 Ekim Pazar günü NEF Stadyumu'nda olacak. Meksika'daki son Dünya Kupası'nda ikinci olan milliler, Türkiye'deki Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Haiti, Fransa ve Liberya'yla mücadele edecek.

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