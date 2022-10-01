Ampute Milli Takımı iyi başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan başladı. Turnuvanın açılış maçı Türkiye ile Fransa arasında Ülker Stadyumu'nda oynandı. A Grubu ilk maçında Ampute Milli Takımı, Fransa ile karşı karşıya geldi. Milliler sahaya Erdi Arslan, İsmail Korkmaz, Fuat Taştan, Kemal Güleş, Okan Şahiner, Ömer Güleryüz ve Savaş Kaya müsabakaya başladı.

Ay-yıldızlılar, maçın 10. dakikasında Kemal Güleş'in golü ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin 23. dakikasında Okan Şahiner'in attığı golle milliler skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı böyle sonuçlandı. A Milli Takım, 48. dakikada Rahmi Özcan'ın attığı golle fskoru belirledi: 3-0. Ampute Futbol Milli Takımı, A Grubu ikinci maçında yarın saat 20.00'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Liberya ile karşı karşıya gelecek.