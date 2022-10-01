İznik’te büyük coşku

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın 2'nci günü büyük coşku içinde geçerken oyunlar aşırtmalı aba güreşi, mas güreşi, atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk yarışlarıyla başladı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları ile tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verildiğini söyledi.

Resmi açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan oyunların iyi başladığını kaydeden Bilal Erdoğan, etkinlik alanına büyük bir coşkunun hakim olduğunu belirterek şöyle konuştu:

BÜYÜK BİR EMEK VAR

"Burada büyük bir emek var. Oyunlarla ilgili kimisi geleneksel spor branşlarının olimpiyat iddiasında olması, olimpiyatların içinde kendisine yer bulmasına çalışmasını savunuyor. Kimisi de bu oyunların daha bağımsız ve müstakil dünyası olması gerektiğini savunuyor. Ben ikinci görüşü paylaşıyorum. Geleneksel sporların olimpiyatların içinde yer almaya çalışması veya bir olimpiyat hedefini kendine koyması diğer sporlardaki gibi yozlaşma riskini de beraberinde getirebilir. Buna 'Geleneksel Sporlar Olimpiyatı' diyebilirsiniz ama olimpiyatlara benzeşmek değil, farklılık esas. Verilmeye çalışılan 'Geçmişten Geleceğe Bir'iz!' mesajı."

ABA GÜREŞİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen Turkuvaz Medya'nın sponsorluğundaki oyunlarda aşırtmalı aba güreşi büyük ilgi gördü. Çim üzerinde yapılan güreşlere 12 ülkeden toplam 75 sporcu katılıyor. Özellikle Kırgızların yoğun ilgi gösterdiği mücadeleler, kıran kırana geçiyor.

'SPOR ÜLKESİYİZ'

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Türkiye'nin spor ülkesi olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Spordaki iddiasıyla, başarısıyla, spordaki geniş yelpazeye uzanan hedefleriyle bir spor ülkesi. Golften geleneksel branşlara, geleneksel branşlardan yüzmeye, yüzmeden jimnastiğe, basketbola her alanda Türkiye'nin iddiası var. Biliyorsunuz bir tarafta Akdeniz, bir tarafta Ege, Karadeniz, doğu, Güneydoğu, iç bölgeler her biri sporda farklı özelliklere sahip. Buna tabi aynı zamanda halkımızın, milletimizin sıcaklığı, o güzel ev sahipliğiyle birleşince apayrı bir yöne evrilmiş oluyor" dedi.