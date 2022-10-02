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Haberler Spor Horozkentspor’da ‘Milli’ sevinç var

Horozkentspor’da ‘Milli’ sevinç var

2.10.2022

Horozkentspor’da ‘Milli’ sevinç var

DENİZLİ'NİN kadınlar futboldaki gururu Horozkentspor, milli gurur yaşıyor. U-15 Kız Milli Takımı'nın Polonya'da düzenlenecek UEFA Gelişim Turnuvası için belirlenen aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Horozkentspor'dan 4, Sultanspor'dan 1 oyuncunun davet edilmesi Denizli'de büyük sevinç yarattı. Horozkentspor'dan Burcu Özsoy, Buket Özsoy, Beril Berber, Nisa Nur Atalı ile Sultanlarspor'dan Şerife Naz Yenice'nin ay-yıldızlı formayı giyecek olmaları kentte bayram yaşattı. U-15 Kız Milli Takımı turnuvada, yarın İzlanda, 6 Ekim'de Litvanya, 9 Ekim'de Polonya ile karşılaşacak. Horozkent Başkan Vekili Abdülbaki Aras, "En büyük mutluluğumuz Milli Takıma en çok oyuncu veren kulüp olmamızdır" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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