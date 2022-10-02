Şölen sürüyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda 3. gün etkinlikleri başladı. İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında gerçekleştirildi. "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor. Oyunların 3. gününde atlı okçuluk, alış güreşi, kapışmalı aba güreşi, kökpar-kökbörü, şalvar güreşi ve kuraş müsabakaları yapıldı. Oyunlar için hazırlanan alanda, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ile uygulamalı atölyelerde vatandaşlar, kültür ve sanat alanında deneyimler yaşadı.

KEYFİNİ EN ÇOK ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Öğrenci grupları ve aileleriyle gelen çocuklar binicilik, okçuluk ve oyunlarla iyi vakit geçirdi. Alanda oluşturulan "Çocuk Obası"ndaki sanat atölyelerinde eğlenceli anlar yaşayan, keyifli zaman geçiren çocuklara masallar da anlatıldı.Gastronomi bölümünde evrensel tatları deneyimleyen misafirler, İznik Köylü Pazarı'ndan alışveriş yaptı. Sahne bölümünde ise evrensel müzikler ve halk dansları gösterisi düzenlendi. Trio Mandili ile Mustafa Ceceli'nin konser verdiği alanda misafirler keyifli anlar yaşadı.