İkinci Lig’de Ege ekipleri zor virajda

TFF 2. Lig'de hafta içi mesaisinde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yer alan Egeliler bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Beyaz Grup'ta düşme potasından uzaklaşmak isteyen Somaspor saat 14.30'da Bayburt ile, Nazilli Belediyespor ise 18.30'da Tarsus İY ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı Grup'ta ateş hattında yer alan Uşak 15.30'da Serik Belediye'yi, Balıkesirspor ise 19.00'da başlayacak maçta Kırşehir FK'yı ağırlayacak. İlk hedefindeki Fethiye ise 19.00'da en ciddi rakibi Ankara Demir ile evinde karşılaşacak.

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