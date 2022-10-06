Çalhanoğlu gündem oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Inter'in Barcelona'yı 1-0 yendiği müsabakada galibiyeti getiren golü atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, performansıyla İtalyan basınından en yüksek puanı aldı. İtalyan basını, maçın en değerli oyuncusu seçilen Çalhanoğlu'nu manşete taşıdı. La Gazzetta dello Sport, "Çalha atıyor, acı çekiliyor ama Inzaghi direniyor ve Barça yeniliyor" ifadelerini kullanırken yıldızın lider ve bitirici kişiliğinin attığı golle doğal olarak sonuca yansıdığı da yazıldı.

"MÜCEVHER GİBİ BİR GOLDÜ"

Corriere dello Sport Inter'in, Türk oyuncusunun kendisine has özelliği olan ceza sahası dışından çektiği şutla Barcelona'yı etkisiz hale getirdiğini kaydetti. Corriere della Sera gazetesinde Çalhanoğlu için "Başı dik ve yüreğiyle oynuyor. Şutu, 3 puan getiren, yerden köşeyi bulan mücevher gibiydi" ifadeleri de kullanıldı.