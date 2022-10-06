Galatasaray’da 1 Numara harekatı

Galatasaray ile ilgili dün ortaya atılan flaş iddia dikkat çekti. İtalyan basını sarı-kırmızılı ekibin başarılı file bekçisi Fernando Muslera ile yollarını ayıracağını öne sürerken tecrübeli file bekçisinin ABD Futbol Ligi MLS'in yolunu tutabileceğini, yerine de Hellas Verona'nın 26 yaşındaki kalecisi Lorenzo Montipo'yu gündemine aldığını belirtti. Aslan ile 14 kupa sevinci yaşayan Uruguaylı kaleci Muslera'nın Türkiye'de son sezonunu yaşayacağının belirtildiği haberde Montipo'nun devre arası mı yoksa sezon sonunda mı transfer edileceği ise netlik kazanmadı.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Bu sezon 1 milyon Euro karşılığında Benevento'dan alınan 1.91'lik dev file bekçisi daha önce 1 kez İtalya U-21 Milli Takımı'nın kalesini korudu. İtalyan kaleci bu sezon İtalya Serie A'da 8 maçta görev aldı. 26 yaşındaki kaleci kariyerinde Novara, Robur Siena, Carpi, Benevento ve Verona formaları giyerken güncel piyasa değerinin 4.5 milyon Euro olduğu kaydedildi. Montipo'nun kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

OKAN BURUK'UN GÖZÜ YERLİLERDE

G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk'un yerli rotasyonunu düşünerek yurt dışında oynayan Türk oyuncuların takıma kazandırılması için yönetimle temas halinde olduğu öğrenildi. Bu yaz döneminde Suudi Arabistan'a giden Berat Özdemir, Hull City'de oynayan Doğukan Sinik, Belçika'da Westerlo takımında görev yapan Halil Akbunar ile Genoa'da forma arayan Güven Yalçın için girişimlere başladığı gelen haber arasında.