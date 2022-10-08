8+3 kuralı yanlış

Süper Lig'de haftayı 'Bay' geçecek olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, dün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 8+3 kuralından takımın golcüsü Icardi'ye kadar birçok açıklamada bulunan Buruk çarpıcı ifadeler kullandı. Buruk, yerli oyuncu kuralı ile ilgili soruya "8+3 kuralı ile ilgili konuşan fazla kişi görmedim. Böyle bir kural çıkartıldı. Yanlış olduğunu hepimiz görüyoruz, herkes dile getiriyor. Seyirci mutsuz. Kimin mutlu olduğunu merak ediyorum açıkçası ve ne fayda sağlayacağını merak ediyorum ülkemize. Bu kural gelmeden önce milli takım daha başarılıydı, herkes Avrupa'ya gidiyordu. İyi giden bir şeyde kural çıkarttık. İnşallah daha doğru adımlar atarız Türk futbolu için. TFF'nin de bununla ilgili çalışma yapacağını düşünüyoruz" dedi.

ICARDİ'DE SORUN YOK

G.Saray'ın 48 yaşındaki çalıştırıcısı Icardi ile ilgili de "Icardi'nin bir sorunu yok. Dün geldi antrenmana başladı. Neşesi, keyfi yerinde. Bize katkı verecek. İyi bir karakter bir kere. Takım içerisinde hem arkadaşları hem de teknik ekiple iyi iletişim kuran, sorunsuz bir oyuncu. Ülkesine gitti, geri döndü. İyi çalışıyor. İyi şekilde takımda göreceğiz" dedi.

KEREM VE YUNUS'A DESTEK GEREKİYOR

"TEK hedefimiz şampiyonluk" diyen teknik direktör Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performanslarıyla ilgili de şu yorumu yaptı: "Kerem ve Yunus üzerinden eleştiriler oldu. Biz onlara güveniyoruz. Eksiklerini kapatma anlamında yardımcı olacağız. Yunus'a ve Kerem'e çok güveniyoruz. Önemli oyuncular. Oyuncularımıza daha çok destek vereceğiz. Kendi performanslarının altında olduklarını biz de onlar da görüyoruz. Onlara daha çok destek vermemiz gerekiyor. Kerem ve Yunus'un durumu dışardan da sosyal medya üzerinden karıştırılmaya çalışılıyor. Performans düşüklüğü olanlar olabilir ama herkes onlara destek olmak zorunda."