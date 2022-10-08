Göz-Göz’den ayrıldı parladı

GÖZTEPE'DE yaz transfer döneminde takımdan ayrılan isimler arasında yer alan Kenan Piric, yeni takımındaki performansıyla parlıyor. Sarı-kırmızılı ekibin file bekçisi Ekrem Kılıçarslan son haftalarda yediği gollerle eleştiri konusu olurken, yaz transfer döneminde sözleşmesi karşılıklı feshedilerek bedelsiz AEK Larnaca'ya giden Kenan Piric, Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esiyor.

Boşnak eldiven önceki gün Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye yenildikleri maçta kalesinde 2 gol görmesine rağmen, yaptığı önemli kurtarışlarla gecenin en çok konuşulan isimlerinin başında geldi. Sosyal medyada sporseverler 28 yaşındaki file bekçisine övgüler düzerken, bazı Göztepeli taraftarlar da Piric'in gönderilmesinin hata olduğunu öne sürdü. Geçen sezon devre arasında Göz-Göz'e gelen Piric, 4 maça çıkmış ve 14 gol yemişti.

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