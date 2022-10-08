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Milliler finale çıktı

İstanbul’da düzenlenen 2022 Ampute Dünya Kupası’nın yarı finalinde Özbekistan’ı yenen ay-yıldızlılar, finale yükseldi. Milliler, finalde pazar günü Angola ile oynayacak

8.10.2022

Milliler finale çıktı

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın yarı finalinde Özbekistan'ı 1-0 yenerek finale yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Özbekistan ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın sahasıVodafone Park'ta yapılan müsabakaya ay-yıldızlı ekip Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAYI BİLDİ
Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 1. dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında da kontrollü oynayan ve üstünlüğünü korumayı başaran milli takım, finale yükseldi. Ay-yıldızlı futbolcular, maç bitiminde büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, tribüne giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı. Diğer yarı finalde Haiti'yi 4-2 yenen Angola da adını finale yazdırdı. Ampute Futbol Milli Takımı ile Angola arasındaki final maçı yarın saat 20.00'de Galatasaray'ın sahası olan Nef Stadı'nda yapılacak.

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