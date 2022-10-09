O kupayı istiyoruz

AMPUTE Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finalinde bugün Angola ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak final maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi TRT Spor Yıldız canlı olarak yayımlayacak. Sporseverler maçın biletlerini ise passo.com.tr'den ücretsiz olarak temin edebilecek. İlk kez 2017'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan ay-yıldızlılar, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etti. Ampute Futbol Milli Takımı, 2018'de Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıktı ancak penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenildi. Türkiye ile Angola arasında oynanacak Dünya Kupası finali, bu maçın rövanşı niteliği taşıyacak. Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında 2. olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı gösterdi.

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