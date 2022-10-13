BGL’de yeni sezon grupları açıklandı

TBF'NİN organize ettiği Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2022-2023 sezonu grupları geçen hafta oynanan ön eleme maçlarından sonra belli oldu. 20 takımın mücadele edeceği lig 10'arlı iki gruba ayrıldı. Geçmiş sezonlardan farklı olarak 6 yerine ilk 5 takım Final Grubu'na yükselecek. BGL'de ilk hafta karşılaşmaları 14-17 Ekim'de oynanacak. Ege Bölgesi'nden 5 takım BGL'ye katılım gösterdi.



10'ARLI İKİ GRUPTA OYNANACAK

A GRUBU: Gaziantep Basketbol, Galatasaray NEF, Fenerbahçe BEKO, Gelişim Koleji, TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji, Büyükçekmece Basktebol, Manisa BŞB, TED Ankara Kolejliler, Antalya Gelişim.



B GRUBU: Beşiktaş, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka, Türk Telekom, Aliağa Petkim, Frutti Extra Bursaspor, Ege Asist Merkezefendi Belediyesi, Selçuklu Belediye Konyaspor, Teşvikiye.

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