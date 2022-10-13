Dostluk rüzgarları

TFF 3. Lig 1. Grup'a demir atan Karşıyaka ile Eskişehirspor'u cumartesi günü yıllar sonra karşı karşıya getirecek maç öncesi iki takımın taraftarları arasında dostluk rüzgarı esti. Geçmiş yıllarda rekabetlerindeki tribün olaylarıyla hatırlanan iki köklü ekibin 14 yıl sonra ilk kez oynayacağı maçın arifesinde Eskişehirspor taraftarlarının yaptığı açıklamayla uzattığı zeytin dalına Karşıyakalılar aynı şekilde yanıt verdi. Eskişehirspor'da Eskişehirspor Taraftarlar Birliği, "Bizler artık birbirimizle uğraşmak yerine armalarımızı yaşatıp, layık oldukları yere çıkarmak için uğraşmalıyız. Bu bağlamda yaşananları geçmişte bırakıp, Karşıyaka camiasıyla yeni bir sayfa açıp, gerginliği sonlandırmak için adım atıyoruz" açıklamasını yaptı.





SON YILLARDAKİ EN ANLAMLI ÇAĞRI

Karşıyaka Taraftarlar Derneği, dostluk eline aynı şekilde karşılık verip son yıllardaki en anlamlı çağrıyı aldıklarını belirterek, "tribünlerin değişimine Eskişehir tribünleri ile birlikte öncü olacağız" yanıtını verdi. Eskişehir Yeni Stadyum'da cumartesi 19.00'da oynanacak maçta 32 bin 500 kapasiteli statta Karşıyaka taraftarına 1625 kişilik kontenjan ayrılması da bekleniyor.

