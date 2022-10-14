Arıcan hırs küpü

OLİMPİYAT madalyalı İzmirli milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, gözünü İngiltere'nin Liverpool kentinde 29 Ekim- 6 Kasım'da düzenlenecek 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na çevirdi. Göztepe Spor Kulübü'nün sporcusu olan Arıcan kariyerinin tek eksik madalyasının Dünya Şampiyonası'nda madalya almak olduğunu kaydederek, "Avrupa ve olimpiyat madalyam var. İnşallah bu sefer şeytanın bacağını kırıp, Dünya Şampiyonası'nda da madalya almayı hedefliyorum" dedi. Büyük gurur yaşadığı senenin ardından 2022'ye yüksek motivasyonla başladığını anlatan Arıcan, "Çok yorucu bir sezondu. Bu yorucu sezonu takım halinde çok büyük başarılarla kapattık. Son bir yarış kaldı. O da en önemlisi olan Dünya Şampiyonası. Akdeniz Oyunları ve İslami Dayanışma Oyunları'nda takım şampiyonluğu kazandık. Avrupa Şampiyonası'nda podyumdaydık. Takımımız bu yıl yine tarihi bir başarı elde etti" dedi.

8 SPORCU TEMSİL EDECEK

51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, İngiltere'de yapılacak. Liverpool kentinde 29 Ekim Cumartesi günü başlayacak organizasyonda Türkiye'yi Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Sercan Demir, Bengisu Yıldız ve Sevgi Seda Kayışoğlu temsil edecek. Şampiyona 6 Kasım Pazar günü sona erecek.