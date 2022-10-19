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Haberler Spor Çiğli Belediye uzun atladı

Çiğli Belediye uzun atladı

19.10.2022

Çiğli Belediye uzun atladı

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta Çiğli Belediyespor, son Güreller Lojistik Yeşilçınarspor galibiyeti ile uzun atladı. İlk hafta evinde Tire 2021 ile 0-0 berabere kalan, ikinci maçında ise Aydın Yıldızspor'u 3-0'la geçen kırmızı-siyahlılar, puanını 7'ye çıkardı. İki hafta sonunda 6. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, 9 puanlı Denizli Sarayköy'ün hemen ardından ikinci sıraya yükselmeyi başardı.

UFUK ATLAS ÇOK İDDİALI
Çiğli Belediyespor Teknik Direktörü Ufuk Atlas, geçen hafta sonu Denizli ekibi karşısında önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını belirtti. Atlas, "Oyunun genelinde iyi olan taraf bizdik. Bunun sonucunu da attığımız gollerle aldık. Yolumuza emin adımlarla ilerleyecek ve sezon sonunda hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

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