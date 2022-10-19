Çiğli Belediye uzun atladı

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta Çiğli Belediyespor, son Güreller Lojistik Yeşilçınarspor galibiyeti ile uzun atladı. İlk hafta evinde Tire 2021 ile 0-0 berabere kalan, ikinci maçında ise Aydın Yıldızspor'u 3-0'la geçen kırmızı-siyahlılar, puanını 7'ye çıkardı. İki hafta sonunda 6. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, 9 puanlı Denizli Sarayköy'ün hemen ardından ikinci sıraya yükselmeyi başardı.

UFUK ATLAS ÇOK İDDİALI

Çiğli Belediyespor Teknik Direktörü Ufuk Atlas, geçen hafta sonu Denizli ekibi karşısında önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını belirtti. Atlas, "Oyunun genelinde iyi olan taraf bizdik. Bunun sonucunu da attığımız gollerle aldık. Yolumuza emin adımlarla ilerleyecek ve sezon sonunda hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.