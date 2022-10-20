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Haberler Spor Menemen’in rakibi Bulvar

Menemen’in rakibi Bulvar

20.10.2022

Menemen’in rakibi Bulvar
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kazanamayınca zirve yarışının uzağında kalan Menemen Futbol Kulübü, bugün Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Bulvarspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Tolga Sancak düdük çalacak. Karşılaşma tek eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakada eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık uzatma devrelerine geçilecek. Beraberliğin sürmesi halinde tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Menemen Teknik Direktörü Özden Töraydın, galip gelerek biraz olsun moral bulmak istediklerini söyledi.
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