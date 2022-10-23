  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor İkinci Lig alev alev

İkinci Lig alev alev

Kırmızı Grup’ta Buca 1928, derbide 19.00’da Balıkesir’i ağırlayacak Beyaz Grup’ta Menemen FK, aynı saatte lider Şanlıurfa’ya konuk

23.10.2022

İkinci Lig alev alev

TFF 2. Lig'de mücadele eden iki İzmir ekibi bugün gruplarında birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak. Kırmızı Grup'ta zirve hesapları yapan Bucaspor 1928, Ege derbisinde düşme potasından uzaklaşmak isteyen Balıkesirspor ile sahasında kapışacak. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Gamze Durmuş Pakkan görev alacak. Fırtına'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Beyaz Grup'ta son dört maçında galibiyet yüzü görmeyen ve zirve yarışından uzaklaşan Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda lider Şanlıurfaspor'la kozlarını paylaşacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda Safa Yılmaz'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı Kadir bu maçta forma giyemeyecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA