İkinci Lig alev alev

TFF 2. Lig'de mücadele eden iki İzmir ekibi bugün gruplarında birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak. Kırmızı Grup'ta zirve hesapları yapan Bucaspor 1928, Ege derbisinde düşme potasından uzaklaşmak isteyen Balıkesirspor ile sahasında kapışacak. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Gamze Durmuş Pakkan görev alacak. Fırtına'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Beyaz Grup'ta son dört maçında galibiyet yüzü görmeyen ve zirve yarışından uzaklaşan Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda lider Şanlıurfaspor'la kozlarını paylaşacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda Safa Yılmaz'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı Kadir bu maçta forma giyemeyecek.