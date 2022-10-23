  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Karşıyaka'da kulisler hareketli

Karşıyaka'da kulisler hareketli

Eski yönetici İlker Ergüllü’nün Cenk Karace ve Azat Yeşil ile başkanlığa soyunduğu öğrenildi

23.10.2022

Karşıyaka’da kulisler hareketli

Karşıyaka'da kongre kulisleri kaynıyor. Ocak 2018'den beri yaklaşık 5 yıldır Turgay Büyükkarcı'nın başkanlık yaptığı KSK'de yönetimin karşısına çok güçlü bir listenin çıkmaya hazırlandığı iddia edildi. Karşıyaka'da bu sezon Turgay Büyükkarcı'yla ters düşerek basketbol şube başkanlığından ayrılan, daha önce kulübe sponsorluk da vermeyi teklif eden İlker Ergüllü'nün büyük bir mali kaynakla başkan adaylığına hazırlandığı öğrenildi.

KONGRE ÇAĞRISI YAPILACAK
Ergüllü'nün geçen yıl kulübün futbol şubesi için şirketleşme projesi öneren eski başkanlardan Cenk Karace, geçmiş yıllarda 2. başkanlık yapan Azat Yeşil ve Ege Bölgesi Sanayi Odası seçimlerinden son anda çekilen Ege Sanayici İşinsanları Derneği Başkanı Mustafa Karabağlı'yla birlikte hareket ettiği ve birçok ismi daha aday yönetim listesine alacağı belirtildi. Ergüllü'nün önümüzdeki günlerde Büyükkarcı yönetimine basın toplantısıyla kongre çağrısı yapacağı iddia ediliyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA