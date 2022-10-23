Karşıyaka’da kulisler hareketli

Karşıyaka'da kongre kulisleri kaynıyor. Ocak 2018'den beri yaklaşık 5 yıldır Turgay Büyükkarcı'nın başkanlık yaptığı KSK'de yönetimin karşısına çok güçlü bir listenin çıkmaya hazırlandığı iddia edildi. Karşıyaka'da bu sezon Turgay Büyükkarcı'yla ters düşerek basketbol şube başkanlığından ayrılan, daha önce kulübe sponsorluk da vermeyi teklif eden İlker Ergüllü'nün büyük bir mali kaynakla başkan adaylığına hazırlandığı öğrenildi.

KONGRE ÇAĞRISI YAPILACAK

Ergüllü'nün geçen yıl kulübün futbol şubesi için şirketleşme projesi öneren eski başkanlardan Cenk Karace, geçmiş yıllarda 2. başkanlık yapan Azat Yeşil ve Ege Bölgesi Sanayi Odası seçimlerinden son anda çekilen Ege Sanayici İşinsanları Derneği Başkanı Mustafa Karabağlı'yla birlikte hareket ettiği ve birçok ismi daha aday yönetim listesine alacağı belirtildi. Ergüllü'nün önümüzdeki günlerde Büyükkarcı yönetimine basın toplantısıyla kongre çağrısı yapacağı iddia ediliyor.