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Haberler Spor Cleveland yendi Cedi yıldızlaştı

Cleveland yendi Cedi yıldızlaştı

25.10.2022

Cleveland yendi Cedi yıldızlaştı
NBA'DE Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 16 sayı attığı Washington Wizards maçını 117-107 kazandı. Sezon öncesi All-Star Donovan Mitchell'ı kadrosuna katarak adından söz ettiren Cavaliers, Wizards ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta ev sahibi Cavaliers, 103-103'lük skorla uzatmaya giden mücadeleden 117-107 galip ayrıldı. Cavaliers'ta Mitchell 37 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma, Jarrett Allen 15 sayı, 14 ribaunt ve kenardan oyuna giren Cedi 16 sayı, 3 asistle oynadı. Wizards'ta Beal'ın 27 sayı, 5 asist ve Porzingis'in 18 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
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