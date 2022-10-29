Manisa FK öğrencilerle buluştu

SPOR Toto 1. Lig'de pazartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Manisa Futbol Kulübü, yeni sezonda da öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin futbolcuları Samet Karabatak, Yannick Stark ve Oktay Gürdal, Halit Görgülü Anadolu Lisesi öğrencileriyle söyleşide buluştu.

Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Nalbantlar ve Seyit Ali Özmen'in de yer aldığı söyleşide öğrenciler oyunculara futbol hayatları ve özel yaşantılarıyla ilgili merak ettikleri soruları yönelttiler.

Futbolcular söyleşi sonunda Halit Görgülü Anadolu Lisesi öğrencilerine siyahbeyazlı kulübün ürünlerinin yer aldığı hediyeler verirken oyuncularla bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler keyifli bir gün yaşadı.