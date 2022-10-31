Beşiktaş’ta ’güneş’ açtı

SÜPER Lig'de teknik adam değişikliğine giden ve takımın başına Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, ilk maçında sahasında Ümraniyespor'u mağlup etti: 5-2. 3. dakikada ceza sahasında Weghorst'un çevirmek istediği top Allyson'un eline çarptı. Hakem penaltı kararı verdi. 5'te Cenk atışı gole çevirdi: 1-0. 33'te Cenk'in ara pasında topla buluşan Weghorst topu ağlara yolladı: 2-0. 45'te Umut'un sağ kanattan gönderdiği pasta del Valle'nin sert şutu filelerle buluştu: 2-1.



GOLLER 2. YARIDA SÜRDÜ

48'DE Josef'in ceza sahası içine havalandırdığı topu iki hamlede önüne alan Tayyip Talha topu ağlara gönderdi: 3-1. 57'de Geraldo Avounou'ya çıkardı. Avounou tek vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2. 62'de Redmond'un sağ kanattan arka direğe ortasında rakibinin üzerinden yükselen Cenk Tosun kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 4-2. 78'de Gedson Fernandes'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Weghorst, kaleci Anıl Demir'i geçerek dar açısına rağmen sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu: 5-2. 85'te Allyson'dan topu kazanan Weghorst'un ceza sahasına girip çapraz pozisyondan yaptığı vuruşta kaleci Anıl gole izin vermedi ve topu kornere gönderdi. Maç 5-2 bitti.

BEŞİKTAŞ'TA KADROYA AYAR

ŞENOL Güneş, Hatayspor deplasmanında 2-1 kaybedilen maçın 11'inde 4 değişikliğe giderek takımını Ümraniyespor maçına çıkardı. Kalede Ersin Destanoğlu yerine Mert Günok'u tercih eden Güneş, savunmanın ortasında Montero'nun yerine sakatlığı atlatan Saiss'i, Muleka'nın yerine Gedson Fernandes'i, N'Koudou'nun yerine ise Cenk Tosun'u görevlendirdi.

Sezon başında yeniden Beşiktaş'a dönen Cenk Tosun, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev yaptı. Beşiktaş'ın sezon başında tekrardan kadrosuna kattığı golcü oyuncu Cenk Tosun, Ümraniyespor maçına ilk 11'de başladı. Daha önce Valerien Ismael döneminde genellikle karşılaşmanın son anlarında oyuna dahil olan Cenk Tosun, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından ilk 11'de görev yaptı.

GÜNEŞ'E SEVGİ SELİ

VALERİEN Ismael'in yerine göreve getirilen Şenol Güneş, Vodafone Park'ta coşkuyla karşılandı. Beşiktaş'ın Ümraniyespor'u konuk ettiği karşılaşmanın öncesinde oyuncular ısınmaya çıkarken, Beşiktaş taraftarları teknik direktör Şenol Güneş lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu. Taraftarın çağrısının ardından soyunma odasından yeşil zemine gelen tecrübeli teknik adam, tribünleri tek tek dolaşarak taraftarları selamladı. Siyah-beyazlı taraftarlar da Şenol Güneş'e çiçek verdi. Şenol Güneş, 3.5 yıl aradan sonra tekrar göreve başladığı Beşiktaş'ta 200'üncü maçına çıktı.