Menemen uçuyor

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Şanlıurfaspor'un deplasmanda yenen Menemen FK, bu kez de evinde Somaspor'u 3-2 mağlup etti. Maç öncesinde her iki ekip maça "Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" pankartıyla çıkarken, oyunculara çocuklar eşlik etti. 13. dakikada Ziya topu sıfıra kadar indirdi, yerden pasnı Ali Özgün'e aktarmak isterken, kaleciye çarpan top Muhammed Enes'in önüne düştü. Bu oyuncu topu boş kaleye gönderdi: 1-0. 17'de Seçkin ortaladı, Emre Keskin'in kafa pasında altıpas üzerinde topla buluşan Ali Özgün düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0.



ZİYA ALKURT'TAN GÜZEL GOL

45'te Seçkin'in kaptırdığı topu alan Oğuzhan 30 metreden vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 78'de Ziya'nın kullandığı serbest vuruşta top direkt kaleye gitti: 3-1. 84'te Yılmaz ceza sahası içerisine girdi, altı pas üzerine koşu yapan Yusuf topu ağlarla buluşturdu: 3-2. Menemen FK mücadeleyi 3-2 kazandı.



EVİNDE HASRETİ BİTİRDİ

İzmir temsilcisi, Manisa ekibi Somaspor'u taraftarı önünde kayıpsız geçerek hasreti bitirdi. İç sahada oynadığı son iki karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen ve bu maçlarda 1 beraberlik, 1 de yenilgi alan sarı-lacivertliler, derbide rakibine diş geçirerek 3 puanla tekrar tanıştı. Menemen evindeki son galibiyetini ligin 5. Haftasında İnegölspor karşısında almıştı.

GOLCÜ İKİLİ İŞ BAŞINDA

Sarı-Lacivertlilerin en golcü iki futbolcusu konumunda bulunan Ali Özgün ve Muhammed Enes Yılmaz, dün oynanan karşılaşmayı da boş geçmedi. Takımının ilk golünü kaydeden Muhammed Enes gol sayısını 5'e, ikinci golü kaydeden tecrübeli forvet Ali ise gol sayısını 7'ye yükseltti.

OĞUZHAN-KEREM DIŞARI ABDULKADİR-KADİR İÇERİ

MENEMEN FK'nın dün oynadığı karşılaşmada teknik direktör Özden Töraydın kadroda iki değişime gitti. Töraydın, savunmada Abdulkadir'i ilk 11'e monte ederken, Oğuzhan Açıl'ı yedek bekletti. Tecrübeli çalıştırıcı, Kerem Paykoç'un yerine ise Kadir Yazıcı'ya görev verdi.

HÜCUMDA ETKİN SAVUNMADA PASİF / BERKE ÖZBAY MİNİ YORUM

Kötü gidişin ardından geçtiğimiz hafta lideri devirerek kendine gelen Menemen FK, Soma karşısında mücadeleye iyi başladı. Kısa sürede rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettiren sarı-lacivertliler, bulduğu pozisyonlarla da golü sürekli kokladı. Bu pozisyonların ikisinde golcüleri Muhammed ve Ali ile ilk yarıda sonuca gitmeyi başaran İzmir ekibi, devrenin sonlarında gelen gole engel olamadı. İkinci yarıya rakip Somaspor baskılı başladı. Ancak oyuna dengeyi getiren sarı-lacivertliler yine pozisyonlarla rakip kaleyi yoklamaya başladı. Ziya'nın ayağından gelen golle fark tekrar ikiye çıkınca maç koptu sanılsa da fark tekrar bire indi. İzmir ekibi maç genelinde kaliteli ayaklarıyla rakibine göre üstün bir oyun sergilese de savunmada sağlam durmakta zorlandı. Rakip doğru dürüst net pozisyon bile yakalayamamasına rağmen sahadan iki gol atarak ayrıldı. Bu konuya Özden Hoca'nın kafa yoracağına eminim. Hücumda etkin rol oynayan sarı-lacivertlilerin, savunma çalışmalarına daha fazla zaman ayırması lazım...