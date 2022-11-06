Soma kendine geldi

2. Lig Beyaz Grup'ta 3 haftadır kazanamayıp art arda 2 mağlubiyetle Play-Off yarışının dışında kalan Somaspor, evinde Isparta 32 Spor'a patladı: 2-0. Karşılaşmaya hızlı başlayan Siyah İnciler, henüz 2. dakikada golü buldu. Bu dakikada Yusuf Türk sahneye çıkı, harika bir vuruşla durumu 1-0'a getirdi. 14'te Yusuf Türk yine sert vurdu sonuç gelmedi. 85'te rakip takımdan Muhammet kırmızı kart görerek sahadan atıldı. 90+1'de Kadir Karış sahneye çıkarak Somaspor'u rahatlatan golü attı: 2-0. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla puanını 18'e çıkardı ve Play-Off umudunu artırdı.

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