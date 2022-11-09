Alperen’e büyük onur

FIBA, NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ile ilgili paylaşımda bulundu. FIBA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, NBA'de son iki sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Denver Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic'in bu sezonki istatistiklerinin Alperen'in istatistikleri ile benzerliğine vurgu yapılarak "İki kez MVP olmak zor bir iştir ama Alperen Şengün doğru yolda." ifadesine yer verildi. Bu arada Alperen'in 20 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaparak başarılı performans gösterdiği karşılaşmada Houston Rockets, Orlando Magic'i 134- 127 yenerek 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Maçta 29 dakika 2 saniye süre alan Alperen, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokla zafere katkı verdi.

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