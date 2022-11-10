Manisa FK yola devam

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde evinde 3. Lig temsilcisi 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü 3-0 yenerek tur atladı. 32. dakikada gelişen Manisa FK atağında Prib'in kestiği topta ceza sahası içinde Selim'in vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı. 45+2. dakikada Manisa FK golü buldu. Bu dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Kadir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

PERDEYİ FIRAT KAPATTI

55. dakikada fark ikiye çıktı. Bu dakikada sağdan gelen topla ceza sahasında buluşan Selim yerden bir vuruşla fileleri sarst: 2-0. 71. dakikada Muhammet Taha'nın ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü, Fırat önüne düşen meşin şuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manisa temsilcisi müsabakayı 3-0 kazandı ve 5. tura adını yazdırdı.

CÜNEYT HASÇELİK