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Haberler Spor Manisa FK yola devam

Manisa FK yola devam

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 3. Lig temsilcisi 23 Elazığ FK’yı yenip 5. tura çıktı. Siyah-beyazlı ekip, 45+2. dakikada Kadir Kaan, 55'te Selim ve 71'de Fırat'ın golleriyle kazandı tur kapısını araladı zaferi taraftarlarıyla kutladı

10.11.2022

Manisa FK yola devam

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde evinde 3. Lig temsilcisi 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü 3-0 yenerek tur atladı. 32. dakikada gelişen Manisa FK atağında Prib'in kestiği topta ceza sahası içinde Selim'in vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı. 45+2. dakikada Manisa FK golü buldu. Bu dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Kadir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

PERDEYİ FIRAT KAPATTI
55. dakikada fark ikiye çıktı. Bu dakikada sağdan gelen topla ceza sahasında buluşan Selim yerden bir vuruşla fileleri sarst: 2-0. 71. dakikada Muhammet Taha'nın ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü, Fırat önüne düşen meşin şuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manisa temsilcisi müsabakayı 3-0 kazandı ve 5. tura adını yazdırdı.

CÜNEYT HASÇELİK

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