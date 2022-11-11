Arda Güler Milli Takım’da

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya ve 19 Kasım'da Gaziantep'te Çekya ile oynanacak olan özel maçların aday kadrosuna 4 yeni isim çağırdı. Mart 2023'te başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için ideal kadroyu bulmaya çalışan Kuntz ve ekibi genç yetenekleri ilk kez aday kadroya dahil etti. Fenerbahçe'deki performansıyla göz dolduran Arda Güler ilk kez A Milli Takım'dan davet aldı.

İLK KEZ ÇAĞRILDILAR

TORİNO'DA kariyerini sürdüren Emirhan İlkkan, Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç ve Adana Demirspor'un savunmacısı Samet Akaydın da ilk kez kadroya çağrılan oyuncular oldu. Öte yandan Alman teknik adam Kuntz, Beşiktaş'ta performansını artıran Cenk Tosun'un yanı sıra Fenerbahçe'den

Emre Mor ve Başakşehir'den Deniz Türüç'ü de uzun bir aradan sonra yeniden kadroya çağırdı. Milli takımın kadrosu şu isimlerden oluştu: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır, Onur Bulut, Zeki Çelik, Cenk Özkaçar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Berkay Özcan, Emirhan İlkhan, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Deniz Türüç, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes

Ünal, Umut Bozok.