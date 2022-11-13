Alkışlar 12 Dev Adam’a

2023 Basketbol Dünya Kupası 2. Tur I Grubu 3. maçında Belçika'yı 86-52 mağlup edip ilk 3 için umudunu sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda moraller yüksek. 12 Dev Adam, 4. maçında yarın 22.00'de Sırbistan'a konuk olacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, 24 Şubat'ta Letonya'yı ağırlayacak, 27 Şubat'ta Belçika'ya konuk olacak. Başantrenör Ergin Ataman, "Çocukları kutluyorum. Türk Milli Takımı'na yakışır bir şekilde oynadılar. Müthiş savunma yaptılar. Taraftar çok iyiydi, onların verdiği coşkuyla oynadık. Bu işin bir oyuncunun attığı sayılarla olmayacağını gösterdik, takım halinde hep birlikte savaşarak çok değerli bir galibiyet aldık. Şimdi bizi çok daha zorlu bir mücadele bekliyor" dedi.

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