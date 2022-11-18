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Haberler Spor Alperen yıldızlaştı Rockets kazandı

Alperen yıldızlaştı Rockets kazandı

18.11.2022

Alperen yıldızlaştı Rockets kazandı
MİLLİ basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Dallas Mavericks deplasmanında 101-92 galip geldi. Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Rockets adına Kevin Porter Jr ve Jalen Green 17'şer sayı buldu. Sezonun 3. galibiyetini elde eden Rockets'ta yaklaşık 26 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 14 sayı, 7 ribaunt, 1 asist, 5 blokluk katkı sağladı. Mavericks, Luka Doncic'in forma giymediği karşılaşmada sezonun 6. mağlubiyetini yaşadı. Ev sahibi takımda Tim Hardaway Jr 28, Christian Wood ise 26 sayı kaydetti.
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