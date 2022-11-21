Göz-Göz’den fren

Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son dört maçta üç galibiyet alarak çıkışa geçen Göztepe, lider Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 yenildi. 6'da ceza alanının solunda topla buluşan Ömer'in sert şutunu kaleci Ekrem çeldi. 15'te İsmail'in soldan ortasında Kvasina'nın gelişine şutu üstten auta çıktı. 34'te Kvasina'nın indirdiği topu Palmer ara pasla Yasin'e gönderdi. Bu oyuncudan önce savunma topa ayak koydu. 39'da Tijanic'in pasıyla ceza alanına giren Yasin'in şutu yan ağlarda kaldı. 55'te Eze'nin uzaktan sert şutunda Atınç'ın kafasına çarpan top kornere çıktı. 56'da Ömer'in kullandığı kornerde savunmadan seken topu Murat Uçar şutladı. Kaleci Ekrem müthiş bir refleksle topu kornere tokatladı.





ATINÇ PENALTI YAPTIRDI

61'de Ömer'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Emir'den seken top Atınç'ın eline çarptı. Maçın hakemi Alper Akarsu beyaz noktayı gösterdi. 65'te penaltı atışını gole çeviren Babel takımını 1-0 öne geçirdi. 90+4'te ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören noktadan Tijanic'in şutu kaleyi bulmadı. Karşılaşmayı Göztepe 1-0 kaybetti.





ALPASLAN RAKİP OLDU

Göztepe'nin Süper Lig kadrosunda yer alan ve 2020-2021 sezonu başında Galatasaray'a transfer olarak takımdan ayrılan Alpaslan Öztürk, Eyüpspor formasıyla dün eski takımına rakip oldu. Sezon başında Eyüp'e kiralık olarak transfer olan Alpaslan dün on birde göreve başladı. Yine Göztepe'den sezon başında Eyüp'e transfer olan Berkan Emir yedek soyunduğu dünkü maçta 89'da oyuna girdi.

SPOR CAMİASI TAKİP ETTİ

Eyüpspor-Göztepe karşılaşmasını milli futbolcular ve teknik direktörler de takip etti. Milli futbolculardan Serdar Gürler ve Samet Akaydın ile Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Önder Karaveli müsabakayı tribünden takip etti.

KADRODA ROTASYONA GİDİLDİ

Göztepe'de kritik Eyüpspor deplasmanında kadroda rotasyona gidildi. Geçen hafta İzmir'de Keçiörengücü'nü mağlup manında eden on birde yer alan 3 oyuncu dün başlangıç kadrosunda yer almadı. Ankara temsilcisi ile oynanan maçta sakatlanan Yunus Emre'nin yerine Tarık Çamdal oyuna dahil olurken, Radomir Kokovic önderliğindeki tek-teknik heyet Mamah ve Ali Akman'ı ise kadroda değerlendirmedi. Mamah'ın yerine kanat-da kanatta geçen hafta ağları havalandıran Palmer forma giyerken, ileri uçta da Ali'nin yerine Kvasina görev yaptı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Ali Akman ve Emre Çolak'ın maç kadrosunda yer almaması dikkat çekti.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Göztepe'yi, zorlu Eyüpspor deplasmanında taraftarları yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılılar, Eyüp Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken maç boyunca takımlarına müthiş bir destek verdi. Ancak 1-0 yenilgiyle sona eren maç sonrası taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.