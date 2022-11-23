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Haberler Spor Manisa kalesi düştü!

Manisa kalesi düştü!

Siyah-beyazlıların oynadığı 13 maçın 7’sinde Ömer Kahveci, 6’sında ise Muhammed Birkan Tetik forma giydi. Kalede bir türlü istikrarı sağlayamayan Manisa ekibi Play-Off yarışında en fazla gol yiyen ekiplerden oldu

23.11.2022

Manisa kalesi düştü!

S por Toto 1. Lig'de son iki maçında galibiyet yüzü göremeyen Manisa Futbol Kulübü'nde yaşanan düşüşün yanı sıra kalede de istikrar sağlanamadı. Siyah-beyazlılarda kaleciler Ömer Kahveci ve Muhammed Birkan Tetik geride kalan 14 haftada sık sık yer değiştirdi. Ligde bir haftayı bay takım olarak geçen Manisa temsilcisinin oynadığı 13 maçın 7'sinde eldivenleri Ömer takarken, 6'sında ise kale Muhammed Birkan'a emanet edildi. 30 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Ömer, görev yaptığı 7 karşılaşmada kalesinde 9 gol görürken, 26 yaşındaki Muhammed Birkan ise 6 maçta rakiplerine 10 kez
geçit verdi. Genç eldiven Samet karabatak da kupa maçlarında ilk 11'de görev aldı.

19 GOL YEDİLER
Manisa FK'nın kalesinde istikrarı bir türlü yakalayamaması, yenen gol sayısına da etki etti. Siyah-beyazlılar, 1. Lig'de geride kalan süreçte kalesinde 19 gol görürken, ligin en fazla gol yiyen ekiplerinden biri olarak dikkat çekti. Denizlispor (26), Gençlerbirliği (24), Yeni Malatyaspor (24), Sakaryaspor (24), Altınordu (23), Adanaspor (22) takımları Manisa FK'dan daha çok gol yiyen takımlar oldu. Manisa Futbol Kulübü, 28 Kasım Pazartesi günü Altınordu'ya konuk olacak.

LEVENT ERİŞ ÇOK ŞAŞKIN!
Manisa FK'nın tecrübeli teknik patronu Levent Eriş, ligde bir türlü '1' numaralı mevkide istikrarı yakalayamadı. Ömer Kahveci ile Muhammed Birkan Tetik'i değişmeli olarak sahaya süren Eriş de yenilen gollerle şaşkına döndü. Eriş, devre arasında iyi bir kaleci alınması yönünde yönetime rapor sunmaya hazırlanıyor.
■ BERKE ÖZBAY

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