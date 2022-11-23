Nazilli’de yaprak dökümü

2. Lig Beyaz Grup'ta transfer döneminde 12 milyon TL harcamasına rağmen sportif başarının uzağında kalan ve büyük hayal kırıklığı yaşatan Nazilli Belediyespor'da yaprak dökümü erken başladı. Şampiyonluk parolasıyla çıktığı sezonda kümede kalma savaşı veren siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Çağrı Bülbül'ün ardından hücum oyuncusu Gökhan Göksu ve kanat oyuncusu Yılmaz Basravi'yle de yollar ayrıldı.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Sezon başında Göztepe'den kiralanan ve 9 karşılaşmada toplam 513 dakika şans bulan Yılmaz, 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Ligin 11. haftasında oynanan İnegölspor maçında takım arkadaşıyla tartışan 22 yaşındaki oyuncu, Cihan Erdil'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı. Devre arasına kısa bir süre kala bir çok kulüple temas halinde olduğu öğrenilen Yılmaz Basravi, siyah-beyazlı kurmaylarla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

8 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Yılmaz Basravi, Çağrı Bülbül ve Gökhan Göksu'nun ayrılmasıyla ilk devre sona ermeden Naz-Naz'da toplam 3 oyuncu veda etmiş oldu. Sezon başında Isparta 32 Spor'dan transfer edilen 25 yaşındaki Gökhan, 1'i kupada, 7'si ligde toplam 8 maçta forma giydi, 241 dakika şans buldu ve 1 gol atmayı başardı.

ANIL ARICIOĞLU AFFEDİLDİ

NAZİLLİ Belediyespor'da eski teknik direktör Cihan Erdil'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Anıl Arıcıoğlu affedildi. Erdil'in yerine siyah-beyazlıların başına getirilen Fethiyespor'dan eski çalıştırıcısı Mesut Toros, Anıl'ın affedilmesi için yönetime rapor sundu. Siyah-beyazlı yönetim, bu sezon takımın üçüncü teknik patronu olan Mesut Toros'un teklifini kabul etti. 5 hafta kadro dışı kalan 22 yaşındaki futbolcunun bugün Nazilli'ye gelerek yeniden takıma katılması bekleniyor. Hücum oyuncusu Anıl, bu sezon Nazilli Belediyespor formasıyla kupada 1 maçta 90, ligde 8 maçta 206 dakika forma şansı buldu.

İHSAN KARATAŞ