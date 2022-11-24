Japon mucizesi

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya öne geçti maçta Almanya'yı yenerek büyük sükse yaptı. Uluslararası Khalifa Stadı'ndaki maç büyük heyecana sahne oldu. 8. dakikada Japonya sağ kanattan hücuma çıktı. Yerden arka direğe doğru gönderilen topu Maeda filelere gönderdi, ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayılmadı. 33. dakikada Almanya'da Raum ceza sahasında topla buluştu. Raum, kaleci Gondo'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Ivan Arcides Barton Cisneros penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen İlkay'ın yerden yaptığı vuruşta top filelere gitti.

8 DAKİKADA 3 PUANA UZANDI

45+4. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Raum'un yerden arka direğe gönderdiği topu Havertz filelere gönderdi. Yan hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyonda, VAR kontrolünün ardından gol iptal edildi. 60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İlkay'ın, ceza sahası yayına sokularak yaptığı vuruşta top direğe çarparak auta gitti. 75. dakikada Minamino'nun yerden ceza sahasına çevirdiği topu Minamino filelere gönderdi: 1-1. 83. dakikada Japonya savunmadan uzun topla çıktı. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Asano, çaprazdan ceza sahasına girerek dar açıdan vuruşunu yaptı. Top Neuer'in üstünden filelere gitti: 2-1. Japonya karşılaşmayı bu skorla kazandı, Almanya büyük şok yaşadı.

MOUKOKO TARİHE GEÇTİ

ALMANYA Ligi'nde 10. Bundesliga golünü kaydederek Almanya 1. Lig tarihinde bunu başaran en genç oyuncu olan ve tarihe geçen 18 yaşındaki Moukoko, Dünya Kupası'nda da tarihe geçti. Japonya karşısında 90. dakikada Serge Gnabry'nin yerine giren genç yıldız adayı, Dünya Kupası'nda oynayan en genç Alman oyuncu oldu.